П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни, заявив, що єдиною причиною зриву кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україні є відсутність необхідної кількості вакцин.

Текст виступу оприлюднила пресслужба “ЄС”.

Порошенко наголосив, що влада намагається перекласти відповідальність за недоліки кампанії з вакцинації на опозицію. Натомість саме влада не забезпечила Україну достатньою кількістю доз для масового щеплення проти коронавірусу.

“Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин“, – наголосив Порошенко.

Політик нагадав, що “влада завезла лише 500 тисяч доз вакцин” (йдеться про вакцину Covishield).

“І якщо ви зараз спробуєте зареєструватися на порталі “Дія” (на вакцинацію, – ред.), в найкращому випадку вас відкинуть на 10-15 років”, – зазначив Порошенко.

У зв’язку із цим він нагадав про численні обіцянки влади щодо вакцин.

“Володимир Зеленський заявив: “Україна буде серед перших країн, які зможуть закупити вакцини”. Брехня. Міністр охорони здоров’я Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого. Брехня. Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca. Брехня. Ляшко стверджував, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Станом на 19 березня – нуль. Брехня”, – заявив п’ятий президент.

“Степанов заявив: “Ми очікуємо поставки “Коронавакс”, за контрактом вакцина має бути поставлена до 6 березня з наданням всіх необхідних документів по ефективності”. Брехня. Зеленський казав: “Я буду зразу вакцинуватися, але не в першій хвилі, яка призначена виключно для медиків. Тому що це неправильно”. Брехня”, – додав Порошенко.

Він також наголосив, що підтриманий сьогодні законопроєкт № 5247 потрібно вдосконалити “протягом короткого проміжку часу”, “захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на Зеленського, Міністерство охорони здоров’я і на уряд”.

Як відомо, вказаний документ звільняє виробників вакцин проти коронавірусу COVID-19 від відповідальності за несприятливі наслідки щеплень.