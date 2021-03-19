Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 5247 в першому читанні проголосували 238 нардепів, у другому – 236.
Цей документ необхідний для того, щоб Україна змогла отримати безкоштовно вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX (у тому числі й вакцину Pfizer).
“З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин. Законопроєкт розроблено для забезпечення можливості виконання даної вимоги отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.
Законопроєктом доповнюється закон України “Про лікарські засоби”.
Згідно із змінами, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 Міністерство охорони здоров’я за рішенням Кабміну має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із застосуванням цих препаратів. Тобто держава в особі МОЗ бере на себе повну відповідальність за наслідки щеплень.
При цьому від відповідальності звільняються: виробник та/або власник реєстраційного посвідчення за будь-які наслідки, пов’язані з COVID-вакцинами, а також медичні працівники, залучені до вакцинації.
У разі настання таких негативних наслідків після вакцинації держава повинна забезпечити здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме протягом чотирьох років.
Кабінету Міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим законом доручено розробити та впровадити порядок здійснення компенсаційних виплат.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.