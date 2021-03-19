Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який звільняє виробників вакцин проти коронавірусу COVID-19 від відповідальності за несприятливі наслідки щеплень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5247 в першому читанні проголосували 238 нардепів, у другому – 236.

Цей документ необхідний для того, щоб Україна змогла отримати безкоштовно вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX (у тому числі й вакцину Pfizer).

“З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин. Законопроєкт розроблено для забезпечення можливості виконання даної вимоги отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом доповнюється закон України “Про лікарські засоби”.

Згідно із змінами, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 Міністерство охорони здоров’я за рішенням Кабміну має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із застосуванням цих препаратів. Тобто держава в особі МОЗ бере на себе повну відповідальність за наслідки щеплень.

При цьому від відповідальності звільняються: виробник та/або власник реєстраційного посвідчення за будь-які наслідки, пов’язані з COVID-вакцинами, а також медичні працівники, залучені до вакцинації.

У разі настання таких негативних наслідків після вакцинації держава повинна забезпечити здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме протягом чотирьох років.

Кабінету Міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим законом доручено розробити та впровадити порядок здійснення компенсаційних виплат.