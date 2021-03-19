Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5247 в першому читанні проголосували 238 нардепів, у другому – 236.

Цей документ необхідний для того, щоб Україна змогла отримати безкоштовно вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX (у тому числі й вакцину Pfizer).

“З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин. Законопроєкт розроблено для забезпечення можливості виконання даної вимоги отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом доповнюється закон України “Про лікарські засоби”.

Згідно із змінами, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 Міністерство охорони здоров’я за рішенням Кабміну має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із застосуванням цих препаратів. Тобто держава в особі МОЗ бере на себе повну відповідальність за наслідки щеплень.

При цьому від відповідальності звільняються: виробник та/або власник реєстраційного посвідчення за будь-які наслідки, пов’язані з COVID-вакцинами, а також медичні працівники, залучені до вакцинації.

У разі настання таких негативних наслідків після вакцинації держава повинна забезпечити здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Верховна Рада 19 березня

Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме протягом чотирьох років.

Кабінету Міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим законом доручено розробити та впровадити порядок здійснення компенсаційних виплат.

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Фото: #Букви