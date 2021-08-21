П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.

Про це повідомили в пресслужбі політсили.

“Душа радіє зустрічі з дорогим серцю гостем — Настоятелем Матері-Церкви, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри”, – поділився враженнями Порошенко.

Він нагадав, що саме Варфоломій подарував українському народові “велике благо” – Томос про автокефалію. Томос дав право українцям молитися рідною українською мовою в незалежній Православній церкві України (ПЦУ).

Порошенко висловив сподівання, що візит патріарха на святкування Дня Незалежності сприятиме духовному відродженню України та єднанню українських православних вірян.

Варто зауважити, що патріарх Варфоломій прибув до України напередодні, 20 серпня. Він уже провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

А в неділю, 22 серпня, о 9:00 на території собору Святої Софії в Києві просто неба патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній проведуть спільну літургію.

Як відомо, саме патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

Вселенський патріарх прибув до України на 30-ту річницю незалежності нашої країни. Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.