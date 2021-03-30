П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вимагає повернути військові підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку.

Про це він заявив сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент #Букв.

Порошенко перш за все висловив подяку українським воїнам за мужність.

“Почати я хочу з подяки українським воїнам за мужність в протидії агресору. І за ту витримку, яку вони демонструють, коли часом важко зрозуміти маневри Зеленського, який протягом двох років зазирає в очі Путіну. Настав час подивитися в очі правді. Бо фітіль війни і ключі від миру – знаходяться у Москві. І теза про мир, коли достатньо просто припинити стріляти і про те, що лише перемир’ям можна забезпечити мир, – хибна”, – наголосив політик.

“Про це треба заявляти. Путін – вбивця. Про це ми говорили з 2014 року. Зараз про це говорить увесь світ: від Байдена до Трюдо. Я сподіваюся, Володимире Олександровичу, що і вам вдасться вичавити з себе це визначення”, – додав п’ятий президент.

Він також закликав владу до рішучих дій в умовах російської агресії.

“Потрібні рішучі дії. Втілити в життя спільну ініціативу України, Німеччини та Франції про дорожню карту Мінська за принципом “спершу безпека”, на якому ми спільно з німцями і французами наголосили на Нормандському берлінському саміті в 2016 році”, – нагадав Порошенко.

Він також зазначив, що негайної реалізації потребує ініціатива запровадження миротворчої місії на окупованому Донбасі (відповідно до мандату Ради Безпеки ООН), “бо згаяно два роки”.

“Щодо дій на фронті: слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені два роки тому. На передню лінію – знову вивести контрснайперські групи, бо більшість з 26 воїнів загинули від снайперського вогню (йдеться про воїнів, котрі загинули від початку року, – ред.). Слід зняти обмеження на діяльність розвідувальних груп. Відновити діяльність дронів, артилерійську розвідку і контрбатарейну боротьбу“, – наголосив Порошенко.

Політик висловив думку, що позиції Києва “послабляє відсутність прямого діалогу між президентом США і президентом України”.

“Причини очевидні – захист Зеленським інтересів Коломойського. Я твердо переконаний, що відсутність боротьби з корупцією, згортання реформ – отут і заховано пінкод для цієї телефонної розмови”, – констатував п’ятий президент.

Лідер “Євросолідарності” також вкотре заявив про необхідність створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування зриву спецоперації із затриманя “вагнерівців”, яке блокує монобільшість.

Варто зазначити, що під час виступу Порошенка намагався спровокувати один із нардепів від “Слуги народу” (судячи з фото, Сергій Швець).

Він підійшов до трибуни із плакатом з написом: “Жму руку. Обіймаю” (вірогідно, це було посилання на “плівки Деркача” з нібито розмовами Порошенка і Путіна, в яких фразу “тисну руку” приписали Порошенкові).

Після виступу Порошенко підійшов до вказаного нардепа, між ними відбулася коротка, проте, судячи з фото, емоційна розмова. Після цього п’ятий президент попрямував до свого місця в залі.

Проте цим інцидент не вичерпався: на трибуну вийшов нардеп-“слуга” Максим Бужанський, який пригадав вказані “плівки Деркача”.

У відповідь на це Порошенко знову вийшов до трибуни, і зазначив, що “дуже прикро, що такі як Бужанський є голосом Верховної Ради”.

“Ми 5 років тримали лінію, не відводили війська і захищали кожного українського воїна. А зараз, після проголошення 27 липня перемир’я, лише цього року 26 загиблих. Тому що відведені війська, заборонені розвідувальні групи, бо немає контрснайперської боротьби, яку ми створювали. Твердо переконаний, що зараз ми маємо об’єднатися, провести засідання РНБО, посилити оборону. І краще тиснути руки, ніж зазирати в очі Путіну, шукаючи там миру. Його там немає. Винен Путін, а не українські військові!” – наголосив Порошенко.