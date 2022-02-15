П'ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав парламенти інших держав запровадити санкції проти Росії, а також надати Україні більше озброєння.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Відповідні позиції мають бути додані до проєкту Постанови 7045 про Звернення Верховної Ради України до низки організацій. Серед яких ООН, Європарламент тощо.

Він наголосив, що “Європейська Солідарність” в повному складі підтримує зазначену постанову.

У зверненні до парламентів іноземних держав ми маємо закликати до негайного запровадження санкцій проти Росії як єдиного дієвого механізму зупинки агресора”, – наголосив Порошенко.

За його словами, парламенти мають звернутися до своїх урядів про негайне збільшення військової допомоги та запровадження ленд-лізу для збільшення обороноздатності України, боротьби за свободу, безпеку і демократію в Європі й світі.

Порошенко висловив своє нерозуміння ситуації, коли парламенти всього світу підтримують Україну, водночас Верховна Рада оголосила про канікули.

А ще мені незрозуміло, чому парламенти всього світу, вся Європа неодноразово проводила засідання на підтримку України. І тільки Верховна Рада України два місяці байдикувала, відправивши самих себе на канікули, стверджуючи, що ніякої військової загрози немає. Тільки сьогодні прокинулися, навіть не встигли повернутися з-за кордонів. Тому перед тим, як звертатися до інших, зверніться до себе”, – зауважив лідер партії.

Також він запропонував запросити до парламенту Президента України Володимира Зеленського для “чесної розмови про оборону держави, української землі й українського громадянина”.