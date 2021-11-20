Про це повідомила пресслужба партії.

Під час виступу на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі (Канада) Порошенко закликав надати Україні ПДЧ на наступному саміті організації, яка відбудеться у червні 2022 року.

“Що потрібно Україні від вільного світу? Від США, Канади, від наших партнерів? Найперше нам треба мати чітке бачення перспективи членства в НАТО. У червні 2022 року на наступному саміті НАТО треба ухвалити ПДЧ. Це – і пряник, і батіг. Це дуже велика можливість зміцнити і європейську, і світову безпеку”, – наголосив П’ятий Президент.

Також він подякував Німеччині за допомогу та підтримку України у зміцненні демократичних інститутів, реалізації реформ, зокрема децентралізації. А ще – зближенні з Європейським Союзом, включаючи запровадження безвізового режиму та протидію російській агресії.

“Найпотужнішим аргументом Євросоюзу у протидії російським гібридним загрозам є посилення економічних та секторальних санкцій, зупинка політично вмотивованого проєкту “Північний потік-2″, надання Україні високотехнологічної летальної оборонної зброї, а також відкриття перспективи членства в ЄС та НАТО”, – сказав Порошенко.

Ще він звернувся до німецької сторони з проханням сприяти розв’язанню проблемних питань української громади в Німеччині. Окремо було звернуто увагу на важливості підтримки петиції про визнання Голодомору як злочину проти людяності.