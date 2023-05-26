Петро Порошенко на 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі "За Нашу і Вашу Свободу/Fighting for NATO" заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має оголосити про запрошення України до Альянсу. В іншому випадку — буде повторення помилки Бухаресту-2008.

Джерело: “Європейська Солідарність“.

“Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті”, — сказав п’ятий Президент.

За його словами, тільки членство України в ЄС та НАТО є сценарієм, який гарантує мир. Йдеться про демократію, реформи, інвестиції та повоєнну відбудову. Як зауважив Порошенко, такий напрям зараз підтримують близько 90% українців.

“Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію — захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО — це і є демократія”, — резюмує Порошенко.

Інакше, на думку лідера “ЄС”, війна ніколи не закінчиться.