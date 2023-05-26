Джерело: “Європейська Солідарність“.
“Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті”, — сказав п’ятий Президент.
За його словами, тільки членство України в ЄС та НАТО є сценарієм, який гарантує мир. Йдеться про демократію, реформи, інвестиції та повоєнну відбудову. Як зауважив Порошенко, такий напрям зараз підтримують близько 90% українців.
“Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію — захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО — це і є демократія”, — резюмує Порошенко.
Інакше, на думку лідера “ЄС”, війна ніколи не закінчиться.
- 24 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває війна.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.