Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Відповідну заяву опублікували на сайті президента України.

За підсумками саміту Україна – Північна Європа лідери країн зробили спільну заяву, де зазначили, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині. Зокрема, Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата.

“Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях щодо реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року”, – йдеться у заяві.

Водночас у найближчій перспективі країни Північної Європи продовжать працювати над підтримкою постійного високого рівня невідкладної цивільної допомоги Україні, зокрема через різні механізми ЄС.

У заяві лідери п’яти країн нагадали, що на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Крім того, Україна офіційно подала заявку на прискорену процедуру членства в НАТО у вересні 2022 року.

“Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе”, – зазначили країни Північної Європи у заяві.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчим часом.

Ян Ліпавський зазначив, що “може уявити” початок переговорів у 2023 році, за умови, що серед країн-членів буде консенсус з цього питання. При цьому багато країн ЄС налаштовані скептично, і Чехія, за його словами, намагається розвіяти їхні страхи.

Також очільник МЗС Чехії додав, що Україна для цього має виконати усі необхідні передумови, “без жодних поступок”.

Зазначимо, що раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага просуватиме відкриття переговорів про членство України в ЄС у 2023 році.

Крім того, нещодавно речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.