24 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває війна.

Джерело: SkyNews

Виступаючи у Брюсселі, Столтенберг зауважив, що, ймовірно усі зрозуміли, що вступ до НАТО не може бути “на порядку денному” у розпал повномасштабної війни.

Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна”.

Глава Альянсу неодноразово обіцяв, що Україна приєднається до НАТО. У квітні він зазначив, що всі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу.

Він пообіцяв продовжувати підтримку країни під час свого першого візиту до Києва після повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний за запрошення до Альянсу, але його країні потрібна дорожня карта для того, щоб стати членом.

Фінляндія приєдналася до НАТО цього місяця, залишивши в стороні роки військової позаблоковості, шукаючи захисту під парасолькою безпеки організації.

Її вступ завдав серйозного політичного удару Володимиру Путіну, оскільки кордон НАТО з Росією збільшився вдвічі.

Зауважимо, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.

На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.

Також зауважимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.