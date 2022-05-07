Про це він заявив в інтерв’ю британській інтернет-газеті The Independent.
За словами політика, в Одеській області російські кораблі блокують всі торгівельні шляхи України, якими раніше здійснювався експорт.
Тому, наголосив Порошенко, світ повинен зробити те саме і щодо країни-агресорки – зупинити, заблокувати, накласти ембарго на весь російський та проросійський нафтовий флот.
“Нам потрібно зупинити весь російський експорт не лише до Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, а й до інших держав, адже йдеться про нафту з присмаком крові, української крові. Йдеться про катастрофічний, неприйнятний та нелюдський, середньовічний стиль війни”, – сказав український політик.
Він резюмував, що завершити війну Росії проти України можна шляхом депутінізації РФ.
- Нагадаємо, п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко побував на передових позиціях українських військових у Миколаївській області. Політик передав захисникам автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи та речі, які “неприємно здивують” окупантів.
- Також Петро Порошенко виділив п’ять кроків для перемоги над режимом Путіна. Він закликав Захід продовжити озброєння України та вводити більш руйнівні санкції проти РФ.
- Раніше Порошенко розповів про санкції проти РФ. За його словами, наразі ведеться постійна робота із союзниками щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора.