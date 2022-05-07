П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" звернувся до українських союзників з проханням накласти санкції на весь російський та проросійський нафтовий флот.

Про це він заявив в інтерв’ю британській інтернет-газеті The Independent.

За словами політика, в Одеській області російські кораблі блокують всі торгівельні шляхи України, якими раніше здійснювався експорт.

Тому, наголосив Порошенко, світ повинен зробити те саме і щодо країни-агресорки – зупинити, заблокувати, накласти ембарго на весь російський та проросійський нафтовий флот.

“Нам потрібно зупинити весь російський експорт не лише до Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, а й до інших держав, адже йдеться про нафту з присмаком крові, української крові. Йдеться про катастрофічний, неприйнятний та нелюдський, середньовічний стиль війни”, – сказав український політик.

Він резюмував, що завершити війну Росії проти України можна шляхом депутінізації РФ.