Голова партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко зустрівся з послами країн Групи семи та Європейського Союзу в Україні.

Про це політик повідомив у Facebook.

На зустрічі обговорили розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.

“Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу”, – наголосив Порошенко.

Обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти РФ, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Зокрема лідер “ЄС” зауважив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.

Петро Порошенко також зустрівся з новопризначеним послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу. Він подякував за потужну та незмінну політичну, економічну, фінансову та військову підтримку, яку надає Іспанія Україні для успішної відсічі російської агресії та забезпечення перемоги.

Детально обговорили подальші кроки на шляху набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО. Високо оцінив конструктивну позицію Мадриду у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Окрім цього, сторони відзначили принципову важливість зміцнення національної єдності політичних сил та громадянського суспільства в Україні для подолання нинішніх складних політичних та безпекових викликів.