Про це він повідомив у Facebook.
За словами Порошенка, разом з Сіммонс вони обговорили поточну ситуацію на фронті та першочергові пріоритети для ефективного українського спротиву: “Закликав західних партнерів прискорити надання Україні важких наступальних озброєнь та систем протиракетної й протиповітряної оборони, необхідних для ефективної оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. Бо чим швидше ЗСУ отримає зброю, тим швидше війна закінчиться нашою спільною перемогою”, – зазначив лідер “ЄС”.
Також п’ятий президент та амбасадорка засудили останні злочини проти людяності з боку російських окупаційних сил, в тому числі масове вбивство “азовців” в Оленівці.
“У цьому контексті поінформував Посла про внесення ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у трагедії в Оленівці”, — зазначив Порошенко.
Він подякував за належну оцінку останніх заяв Amnesty International, які особисто вважає “цілеспрямованою російською диверсією з використанням авторитетної міжнародної неурядової організації”.
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“Єдине, що загрожує українським мирним жителям — російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка”, — написала Сіммонс в Twitter, прокоментувавши твердження міжнародної організації, що “українські військові наражають на небезпеку мирне населення”.
Водночас представники Великої Британії та України детально обговорили внутрішньополітичний порядок денний в Україні, приділивши особливу увагу питанням зміцнення демократичних інституцій, забезпечення свободи слова та медіа, впровадження антикорупційної політики та реформ, спрямованих на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.
- Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.
- Генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.