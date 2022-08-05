П'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з амбасадоркою Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, поспілкувавшись про ситуацію на фронті, злочини росіян в Оленівці та останні заяви Amnesty International.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Порошенка, разом з Сіммонс вони обговорили поточну ситуацію на фронті та першочергові пріоритети для ефективного українського спротиву: “Закликав західних партнерів прискорити надання Україні важких наступальних озброєнь та систем протиракетної й протиповітряної оборони, необхідних для ефективної оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. Бо чим швидше ЗСУ отримає зброю, тим швидше війна закінчиться нашою спільною перемогою”, – зазначив лідер “ЄС”.

Також п’ятий президент та амбасадорка засудили останні злочини проти людяності з боку російських окупаційних сил, в тому числі масове вбивство “азовців” в Оленівці.

“У цьому контексті поінформував Посла про внесення ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у трагедії в Оленівці”, — зазначив Порошенко.

Він подякував за належну оцінку останніх заяв Amnesty International, які особисто вважає “цілеспрямованою російською диверсією з використанням авторитетної міжнародної неурядової організації”.

“Єдине, що загрожує українським мирним жителям — російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка”, — написала Сіммонс в Twitter, прокоментувавши твердження міжнародної організації, що “українські військові наражають на небезпеку мирне населення”.

Водночас представники Великої Британії та України детально обговорили внутрішньополітичний порядок денний в Україні, приділивши особливу увагу питанням зміцнення демократичних інституцій, забезпечення свободи слова та медіа, впровадження антикорупційної політики та реформ, спрямованих на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.