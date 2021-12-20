Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.
“Було важливо, щоб була десь якась справа, де було б прізвище “Порошенко” і поруч стояло слово “тероризм”, оскільки ці люди мають на увазі санкції, які може накласти РНБО”, – заявив Ілля Новіков.
Він зауважив, що РНБО може накласти санкції на громадянина України лише у тому випадку, коли він має зв’язки з тероризмом.
Новіков нагадав про фейкову історію з “Ліпецькою фабрикою Roshen”, яка мовбито платила кошти до російського бюджету, а, отже, спонсорувала тероризм. Він заявив, що, оскільки ця версія з “Ліпецькою фабрикою” виявилася нежиттєздатною, про неї забули – “на цій мертвій коняці вже не збираються їхати”.
Тому чинна влада, за словами адвоката, зараз придумала цей варіант внести слова “Порошенко” та “тероризм” в один абзац.
“Вони придумали історію, що безкорисно, без всякої вигоди для себе, лише щоб заплатити терористам із “ЛДНР” 200 млн грн протягом 2015 року, була придумана фіктивна схема доставки вугілля”, – зазначив Новіков. І додав, що за дужки виходить усе, що заперечує істинність фактів з цієї справи.
Адвокат назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України. “Дякуємо, ми це і так знали”, – зазначив адвокат.
- Про аналогічну підозру ексміністру Демчишину, що з нею не так і чому Володимиру Зеленському варто починати хвилюватися, читайте у матеріалі.
- 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.
- Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема, який ознайомився з текстом підозри Володимиру Демчишину, переконаний, що в діях ексміністра енергетики немає складу злочину.