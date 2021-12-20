Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п'ятого президента України Петра Порошенка звинувачують "у сприянні терористичної організації та державній зраді" для того, щоб потім ввести проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.

Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.

“Було важливо, щоб була десь якась справа, де було б прізвище “Порошенко” і поруч стояло слово “тероризм”, оскільки ці люди мають на увазі санкції, які може накласти РНБО”, – заявив Ілля Новіков.

Він зауважив, що РНБО може накласти санкції на громадянина України лише у тому випадку, коли він має зв’язки з тероризмом.

Новіков нагадав про фейкову історію з “Ліпецькою фабрикою Roshen”, яка мовбито платила кошти до російського бюджету, а, отже, спонсорувала тероризм. Він заявив, що, оскільки ця версія з “Ліпецькою фабрикою” виявилася нежиттєздатною, про неї забули – “на цій мертвій коняці вже не збираються їхати”.

Тому чинна влада, за словами адвоката, зараз придумала цей варіант внести слова “Порошенко” та “тероризм” в один абзац.

“Вони придумали історію, що безкорисно, без всякої вигоди для себе, лише щоб заплатити терористам із “ЛДНР” 200 млн грн протягом 2015 року, була придумана фіктивна схема доставки вугілля”, – зазначив Новіков. І додав, що за дужки виходить усе, що заперечує істинність фактів з цієї справи.

Адвокат назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України. “Дякуємо, ми це і так знали”, – зазначив адвокат.