Про це повідомляє видання Politico.
Уточнюється, що вже з понеділка, 4 травня, в Португалії буде дозволена робота перукарень, магазинів, автосалонів і салонів краси.
Водночас наголошується, що відновити роботу дозволять лише магазинам площею до 200 метрів квадратних.
У свою чергу магазини площею понад 400 метрів квадратних, ресторани і школи повинні відкритися у другій половині травня, якщо число нових підтверджених випадків коронавірусу буде зменшуватися.
Роботу торгових центрів, барів і кінотеатрів планується відновити в липні.
Також в країні поки зберігається масковий режим в установах і громадському транспорті.
- Кабінет Міністрів запланував ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. Після цієї дати в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.