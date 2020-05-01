У Португалії пом'якшують карантинні обмеження з 4 травня.

Про це повідомляє видання Politico.

Уточнюється, що вже з понеділка, 4 травня, в Португалії буде дозволена робота перукарень, магазинів, автосалонів і салонів краси.

Водночас наголошується, що відновити роботу дозволять лише магазинам площею до 200 метрів квадратних.

У свою чергу магазини площею понад 400 метрів квадратних, ресторани і школи повинні відкритися у другій половині травня, якщо число нових підтверджених випадків коронавірусу буде зменшуватися.

Роботу торгових центрів, барів і кінотеатрів планується відновити в липні.

Також в країні поки зберігається масковий режим в установах і громадському транспорті.