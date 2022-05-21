Про це повідомив прем’єрміністр України Денис Шмигаль.

Відомо, що прем’єр Португалії Антоніу Кошта зараз перебуває з візитом у Києві. Під час візиту він та Денис Шмигаль підписали меморандум, який передбачає виділення 250 мільйонів євро фінансової підтримки Україні.

Перший транш, розмір якого становитиме 100 мільйонів євро, Україна має отримати вже цього року.

Шмигаль наголосив, що кошти допоможуть підтримати макроекономічну стабільність в країні під час війни з агресором, а також подякував Португалії за підтримку.