Рада Євросоюзу включила порушення обмежувальних заходів Брюсселя до переліку "злочинів у ЄС". Цей захід "є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та припинення спроб обійти або порушити заходи Євросоюзу".

Про це інформує DW.

Відповідно до Договору про функціонування Європейського Союзу, Європарламент та Рада ЄС можуть встановлювати мінімальні правила, що стосуються визначення кримінальних правопорушень та санкцій у сферах, що стосуються особливо тяжкої злочинності з транскордонними масштабами.

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив вже вісім пакетів санкцій щодо РФ. Водночас міністр юстиції Чехії Павло Блажек наголосив, що для успіху їх застосування “потрібні спільні зусилля, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи”.

Нині держави-члени по-різному визначають, що є відходом від обмежувальних заходів, та які заходи покарання повинні застосовуватися у разі їх порушення. Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно дозволить особам, які перебувають у чорних списках, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи Євросоюзу.

Наступним кроком має стати подання Єврокомісією пропозицій щодо директиви з мінімальними правилами щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Вже згодом проєкт директиви має бути обговорений та прийнятий Радою ЄС та Європарламентом.

24 листопада стало відомо, що Євросоюз форсує підготовку дев’ятого пакета санкцій проти РФ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що країни спільно працюють, аби “ще більше підірвати сили РФ, яка веде війну проти України”.