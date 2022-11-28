Про це повідомило RMF FM.

21 листопада Німеччина запропонувала Варшаві Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після інциденту з ракетою.

Через два дні після цієї пропозиції лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що падіння ракети на території Польщі є трагічним випадком, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу. Він пояснив, що було б краще, якби німці передали обладнання українцям, навчили українські залоги, з умовою, що батареї дислокувалися б на заході України, неподалік кордону з Польщею.

“Це фантастична ідея, щоб Patriot поїхали в Україну. Українці експлуатують набагато складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot 1980-х років”, — сказав Йоахім Брудзінський.

На його думку, системи ППО варто розмістити в Україні. Також він відповів стосовно занепокоєння з приводу здатності українців керувати системою.

“Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги — двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору”, — додав він.