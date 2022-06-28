Посадовці з Білого дому втрачають впевненість у тому, що Україні вдасться коли-небудь повернути всі території, які Росія окупувала протягом 4-х місяців повномасштабної війни. На їхню думку, відвоювати території не допоможе навіть сучасне озброєння, яке США планують передати Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Радники президента США Джо Байдена почали внутрішні приватні розмови про те, як і чи повинен президент України Володимир Зеленський змінити своє визначення української перемоги у повномасштабній війні, з урахуванням того, що територія України, яку контролює Київ – зменшилась.

Посадовці США невпевнені, що Україна зможе повернути всі території, які після 24 лютого 2022 року окупувала РФ.

Водночас вони запевнили ЗМІ, що ця їхня песимістична оцінка не означає того, що Білий дім буде тиснути на Україну, аби вона пішла на територіальні поступки РФ задля припинення війни.

Окрім цього є сподівання, що ЗСУ зможуть повернути значну частину тимчасово окупованих територій вже у цьому році, коли почнуть контрнаступ.

Більш того, не всі в адміністрації Байдена налаштовані песимістично. Дехто з посадовців вважає, що українські воїни виправдають очікування, як це було у перші дні повномасштабної війни, коли ЗСУ відбили наступ росіян на Київ.