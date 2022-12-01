Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Чернівецької обласної військової адміністрації за фактами “незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка опрацьовується в автоматизованих системах”.
Слідчі повідомили, що жінка вносила до системи “Шлях” дані про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку.
Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за кордон під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Наразі тривають обшуки на території Чернівецької області.
- Українським чоловікам-студентам у Державній прикордонній службі України відмовляють у виїзді за кордон на навчання, доки діти та близькі високопосадовців здобувають освіту в тих самих ВНЗ.
- Особам, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, дозволяється виїжджати за межі України під час мобілізації.
- Державна прикордонна служба України опублікувала правила щодо перетину державного кордону для чоловіків, які мають подвійне громадянство.