Посадовицю Чернівецької ОВА підозрюють у сприянні незаконному переправленню за кордон військовозобов’язаних чоловіків призовного віку під приводом "ввезення гуманітарної допомоги".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Чернівецької обласної військової адміністрації за фактами “незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка опрацьовується в автоматизованих системах”.

Слідчі повідомили, що жінка вносила до системи “Шлях” дані про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку.

Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за кордон під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Наразі тривають обшуки на території Чернівецької області.