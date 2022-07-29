Відповідна інформація з’явилася на офіційній сторінці відомства.

У повідомленні зазначається, що, згідно з законодавством України, подвійне громадянство в Україні не допускається. Тобто, не можна мати громадянство України та ще однієї або декількох країн.

Натомість особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається її громадянином.

За інформацією Держприкордонслужби, у будь-якому випадку громадянство припиняється лише в день видання відповідного указу президента України. Підстави для втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України “Про громадянство”.

Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання указу президента України про втрату такими особами громадянства України.

Нагадаємо, що нещодавно під час в’їзду на територію України в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт. Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо позбавлення українського громадянства глави тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана законне, і він не бачить підстав для спекуляцій відносно цього.