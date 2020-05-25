Про це в ефірі “Громадського радіо” заявив адвокат лікаря і волонтера Юлії Кузьменко – Тарас Безпалий.

“20 числа відбулася прес-конференція (Володимира Зеленського, – ред.), і буквально в цей же день дуже різко заступник генпрокурора змінив всю групу прокурорів. Тобто люди, які займалися цією справою майже 3,5 роки, в один день їх всіх прибрали з цієї справи, поставили нову групу прокурорів. На наступний день ця група прокурорів прийняла рішення про зміну підозри всім трьом підозрюваним, і вже через добу прийняла рішення про завершення досудового розслідування. Нічим іншим, як фарсом, я це назвати не можу”, – наголосив Безпалий.

За його словами, прокурори переписали підозру, оскільки доказів первісної версії не вистачає. Тому зараз відбувається ситуація, коли під існуючі докази підганяють підозру, щоб “хоч якось справу запхати до суду”.

“Переписали цю підозру, тому що фактично доказів тієї версії, що була з самого початку, реально стало недостатньо. За майже півроку нових доказів, які б свідчили про вчинення цього злочину, не знайшли. Тому зараз склалася ситуація, коли фактично під ті докази хоч якось підганяють цю підозру, щоб вона була хоча б більш-менш обґрунтованою і щоб її хоч якось запхати до суду”, – розповів адвокат.

(На відео – з 1 год. 27 хв.)

На своїй сторінці в Facebook він поінформував, що сьогодні о 14:00 в Печерському районному суді Києва відбудеться засідання за клопотанням прокуратури про продовження утримання Юлії Кузьменко під вартою.

“Сталося, як ми і припускали: на засідання зі зміни запобіжного заходу прокурори не з’явилися, зате за їхнім клопотанням призначили засідання дуже швидко, та ще й на зручного для ГПУ (Офісу генпрокурора, – ред.) суддю”, – написав він.

Варто зазначити, що 20 травня під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що його “затягли” в справу про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він зазначив, що якщо в якості підозрюваних “знайшли не тих людей і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни, вони понесуть відповідальність”.