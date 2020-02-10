Посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має відбуватися відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Twitter.

Крім того, в G7 заявили, що з 2014 року члени “Великої сімки G7” підтримують зусилля уряду і народу України зі створення НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.

“Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання і звільнення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувалися однаково по відношенню до всіх інституцій”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.

13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.