Про це повідомляє пресслужба відомства в Twitter.
Крім того, в G7 заявили, що з 2014 року члени “Великої сімки G7” підтримують зусилля уряду і народу України зі створення НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.
“Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання і звільнення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувалися однаково по відношенню до всіх інституцій”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.
13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.
- 23 грудня народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко подав законопроєкт, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ.
- Народні депутати вже зібрали достатню кількість підписів для того, щоб ініціювати відставку директора НАБУ Артема Ситника.