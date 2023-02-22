Про це повідомляє CNN з посиланням на слова одного з дипломатів.
Дипломат говорив на умовах анонімності через конфіденційність переговорів між 27 послами ЄС.
Так, 22 лютого посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань, зазначив дипломат, але все ще є деякі елементи, які потрібно уточнити, зокрема щодо вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий раунд санкцій проти Москви буде спрямовано на російську торгівлю та технології, які розпалюють війну в Україні.
Виступаючи під час пресконференції в Києві, фон дер Ляєн зазначила, що блок прагне опублікувати пакет, обсяг якого становитиме 10,8 мільярда доларів, до цієї п’ятниці.
Зауважимо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.
Раніше редактор “Радіо Свобода” в Європі Рікард Йозвяк зазначив, що посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії. Переговори з цього приводу продовжаться в четвер.
- Індія виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії під час річного головування на зустрічі G20. Учасники мають обговорити економічні наслідки війни, яку веде Москва проти України, але Нью-Делі не бажає розглядати додаткові обмеження проти РФ.
- Очікується, що вже цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії. Вони торкнуться близько 200 російських осіб та суб’єктів.
- 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.