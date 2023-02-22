Посли Європейського Союзу "залишаються впевненими", що вже 23 лютого буде досягнуто угоди щодо десятого раунду санкцій блоку проти Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова одного з дипломатів.

Дипломат говорив на умовах анонімності через конфіденційність переговорів між 27 послами ЄС.

Так, 22 лютого посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань, зазначив дипломат, але все ще є деякі елементи, які потрібно уточнити, зокрема щодо вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий раунд санкцій проти Москви буде спрямовано на російську торгівлю та технології, які розпалюють війну в Україні.

Виступаючи під час пресконференції в Києві, фон дер Ляєн зазначила, що блок прагне опублікувати пакет, обсяг якого становитиме 10,8 мільярда доларів, до цієї п’ятниці.

Зауважимо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.

Раніше редактор “Радіо Свобода” в Європі Рікард Йозвяк зазначив, що посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії. Переговори з цього приводу продовжаться в четвер.