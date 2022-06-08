Посол України у Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель за виправдання її політики щодо РФ, заявивши, що у її першому після зміни уряду інтерв'ю немає жодної самокритики.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

За словами посла, тривожними є “заяви колишньої канцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії та занадто м’яке ставлення до диктатора Путіна”.

В інтерв’ю журналісту Александру Осангу колишня канцлерка Німеччини захищала свій курс щодо РФ від різкої критики. Вона наголосила, що не бачить необхідності говорити, що це було неправильно, і тому не має наміру вибачатися.

“Нинішні заяви Меркель викликають великий жаль. Оскільки без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію”, – зазначив Мельник.

За інформацією Польського агентства преси, українці впевнені, що позиція Німеччини щодо членства України в НАТО та перспективи вступу до ЄС, довготривала відмова Німеччини постачати зброю після анексії Криму та форсування газопроводу “Північний потік-2” “заохотили російського диктатора напасти на Україну”.

Меркель пояснила, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до альянсу України та Грузії у 2008 році.