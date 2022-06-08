Про це повідомляє “Польське радіо”.
За словами посла, тривожними є “заяви колишньої канцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії та занадто м’яке ставлення до диктатора Путіна”.
В інтерв’ю журналісту Александру Осангу колишня канцлерка Німеччини захищала свій курс щодо РФ від різкої критики. Вона наголосила, що не бачить необхідності говорити, що це було неправильно, і тому не має наміру вибачатися.
“Нинішні заяви Меркель викликають великий жаль. Оскільки без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію”, – зазначив Мельник.
За інформацією Польського агентства преси, українці впевнені, що позиція Німеччини щодо членства України в НАТО та перспективи вступу до ЄС, довготривала відмова Німеччини постачати зброю після анексії Криму та форсування газопроводу “Північний потік-2” “заохотили російського диктатора напасти на Україну”.
Меркель пояснила, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до альянсу України та Грузії у 2008 році.
“Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократична стабільна країна”, – заявила вона.
- Нагадаємо, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель прокоментувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За її словами, вона не відчуває провини за широкомасштабну російсько-українську війну, тож не буде за це вибачатись.
- Ангела Меркель не виступала з публічними зверненнями протягом 6 місяців. Також уперше за 3 місяці після початку повномасштабної російсько-української війни вона засудила агресію РФ.
- Також Меркель заявила, що Путін хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО