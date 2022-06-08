Про це пише німецьке мультимедійне видання DW.
Російське вторгнення до України Меркель назвала великою помилкою.
“Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання. Ненависть Путіна, його ворожість спрямовані проти західної демократичної моделі. Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО”, – зазначила колишня канцлерка.
Вона також визнала, що колишньому уряду Німеччини “не вдалось створити архітектуру безпеки”.
Окрім цього, Меркель пояснила, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до альянсу України та Грузії у 2008 році.
“Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократична стабільна країна”, – наголосила вона.
За словами Меркель, вона була впевнена, що Путін цього не допустив би, оскільки, на його думку, це було б “оголошенням війни”.
- Нагадаємо, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель прокоментувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За її словами, вона не відчуває провини за широкомасштабну російсько-українську війну, тож не буде за це вибачатись.
- Ангела Меркель не виступала з публічними зверненнями протягом 6 місяців. Також уперше за 3 місяці після початку повномасштабної російсько-української війни вона засудила агресію РФ.
- Своєю чергою, міністерка закордонних справ Анналена Бербок виступає за наступний крок у європейській інтеграції як реакцію на загарбницьку війну РФ проти України. Європейська комісія спільно внесе пропозицію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.