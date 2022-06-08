Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала перше велике інтерв'ю з моменту відставки. Вона різко засудила війну РФ проти України, розповіла про мотиви Володимира Путіна та пояснила, чому у 2008 році не підтримала вступ України та Грузії до НАТО.

Про це пише німецьке мультимедійне видання DW.

Російське вторгнення до України Меркель назвала великою помилкою.

“Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання. Ненависть Путіна, його ворожість спрямовані проти західної демократичної моделі. Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО”, – зазначила колишня канцлерка.

Вона також визнала, що колишньому уряду Німеччини “не вдалось створити архітектуру безпеки”.

Окрім цього, Меркель пояснила, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до альянсу України та Грузії у 2008 році.

“Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократична стабільна країна”, – наголосила вона.

За словами Меркель, вона була впевнена, що Путін цього не допустив би, оскільки, на його думку, це було б “оголошенням війни”.