Посол України у Німеччині Андрій Мельник зреагував на повідомлення про те, що німецьке озброєння вже на шляху в Україну, саркастичним дописом.

Про це йдеться у Twitter-акаунті українського дипломата.

Мельник написав, що сьогодні отримав повідомлення від одного з київських посадовців про те, що німецьке озброєння для України вже в дорозі.

“Що ж, Росія не повинна виграти війну”, – написав Мельник.

До свого допису він прикріпив картинку з надписом “німецька допомога вже на шляху до нас…” із зображенням равлика, до панцира якого прикріплена куля.