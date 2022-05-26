Про це йдеться у Twitter-акаунті українського дипломата.
Мельник написав, що сьогодні отримав повідомлення від одного з київських посадовців про те, що німецьке озброєння для України вже в дорозі.
“Що ж, Росія не повинна виграти війну”, – написав Мельник.
До свого допису він прикріпив картинку з надписом “німецька допомога вже на шляху до нас…” із зображенням равлика, до панцира якого прикріплена куля.
- Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці “Caesar”, і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.
- Також повідомлялось, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, якого піддали критиці через те, що не розірвав свої ділові зв’язки з РФ після нападу на Україну, змушений буде відмовитися від посади в парламенті Німеччини (Бундестазі). Так постановив парламентський бюджетний комітет 19 травня.
- Окрім цього, Україна стала найбільшим у світі отримувачем військової допомоги від США.