Посольство Сполучених Штатів у Києві попросило у Держдепартаменту дозволу для технічного персоналу та їхніх родин виїхати з України.

Про це повідомляє міжнародна агенція CNN у Twitter.

“Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту з проханням дозволити виїзд усіх необов’язкових співробітників та їхніх сімей”,- йдеться у повідомленні у Twitter.

The US Embassy in Kyiv has requested that the State Department authorize the departure of all nonessential staff and their families, according to multiple sources familiar with the matter https://t.co/cfNdr7n0A5 — CNN International (@cnni) January 22, 2022

Як зазначає видання, Сполучені Штати вже поінформували Україну, що, “швидше за все, почнуть евакуацію наступного тижня через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також видання, посилаючись на джерело, близьке до українського уряду, стверджує, що президент України Володимир Зеленський під час обговорення цієї теми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав евакуацію “надмірною реакцією”.