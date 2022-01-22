Про це повідомляє міжнародна агенція CNN у Twitter.
“Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту з проханням дозволити виїзд усіх необов’язкових співробітників та їхніх сімей”,- йдеться у повідомленні у Twitter.
The US Embassy in Kyiv has requested that the State Department authorize the departure of all nonessential staff and their families, according to multiple sources familiar with the matter https://t.co/cfNdr7n0A5
— CNN International (@cnni) January 22, 2022
Як зазначає видання, Сполучені Штати вже поінформували Україну, що, “швидше за все, почнуть евакуацію наступного тижня через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також видання, посилаючись на джерело, близьке до українського уряду, стверджує, що президент України Володимир Зеленський під час обговорення цієї теми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав евакуацію “надмірною реакцією”.
- Посольство США в Україні надає інформацію про російське активне поширення брехні та пропаганди щодо України.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати та Організація Північноатлантичного договору підтримують принципи про вільний вибір кожної країни на власні альянси.
- Також, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс розкритикувала агресивну політику Росії стосовно України.