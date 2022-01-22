Про це повідомляє міжнародна агенція CNN у Twitter.

“Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту з проханням дозволити виїзд усіх необов’язкових співробітників та їхніх сімей”,- йдеться у повідомленні у Twitter.

Як зазначає видання, Сполучені Штати вже поінформували Україну, що, “швидше за все, почнуть евакуацію наступного тижня через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також видання, посилаючись на джерело, близьке до українського уряду, стверджує, що президент України Володимир Зеленський під час обговорення цієї теми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав евакуацію “надмірною реакцією”.