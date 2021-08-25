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Посольство США засудило напад на Порошенка

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило вчорашній напад на п‘ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.

Середа, 25 серпня 2021, 18:46

Про це йдеться у Twitter посольства.

Зокрема, у посольстві США наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. 

“Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії”, – йдеться у заяві посольства.

Як сповіщалося, вчора у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян. 

Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили  зеленкою саме тоді, коли Порошенко збирався на зустріч із Домбровскісом.

Але попри напад, зустріч Порошенка з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом все ж відбулася.

Теги: напад, Петро Порошенко, посольство США в Україні

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