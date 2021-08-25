Посольство США засудило напад на Порошенка

Про це йдеться у Twitter посольства.

Зокрема, у посольстві США наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу.

“Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії”, – йдеться у заяві посольства.

Як сповіщалося, вчора у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян.

Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою саме тоді, коли Порошенко збирався на зустріч із Домбровскісом.

Але попри напад, зустріч Порошенка з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом все ж відбулася.