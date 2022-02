Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.

Згідно з повідомленням, співробітники тимчасового офісу оформлятимуть документацію та надаватимуть консульську допомогу. Потрапити до посольства можна буде лише за попереднім записом.

Також дипломати вкотре закликали своїх громадян виїхати з України та попередили, що у разі російського вторгнення вони не допомагатимуть з евакуацією.

Своєю чергою, Посол Великої Британії В Україні Мелінда Сіммонс висловила сподівання на скоріше повернення до Києва.

Getting started in Lviv today. And intending to be back in Kyiv as soon as is possible. pic.twitter.com/Ue6RHgk612

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 19, 2022