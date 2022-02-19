Через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну посольство Великої Британії тимчасово перемістилося з Києва до Львова.

Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.

Згідно з повідомленням, співробітники тимчасового офісу оформлятимуть документацію та надаватимуть консульську допомогу. Потрапити до посольства можна буде лише за попереднім записом.

Також дипломати вкотре закликали своїх громадян виїхати з України та попередили, що у разі російського вторгнення вони не допомагатимуть з евакуацією.

“Якщо ви вирішите залишитися в Україні, вам варто зберігати пильність у зв’язку з можливістю бойових дій, постійно переглядати плани від’їзду та оновлювати свої проїзні документи. Також регулярно відстежуйте ЗМІ та наші рекомендації щодо подорожей”, – зауважили у відомстві.

Своєю чергою, Посол Великої Британії В Україні Мелінда Сіммонс висловила сподівання на скоріше повернення до Києва.