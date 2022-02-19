Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.
Згідно з повідомленням, співробітники тимчасового офісу оформлятимуть документацію та надаватимуть консульську допомогу. Потрапити до посольства можна буде лише за попереднім записом.
Також дипломати вкотре закликали своїх громадян виїхати з України та попередили, що у разі російського вторгнення вони не допомагатимуть з евакуацією.
“Якщо ви вирішите залишитися в Україні, вам варто зберігати пильність у зв’язку з можливістю бойових дій, постійно переглядати плани від’їзду та оновлювати свої проїзні документи. Також регулярно відстежуйте ЗМІ та наші рекомендації щодо подорожей”, – зауважили у відомстві.
Своєю чергою, Посол Великої Британії В Україні Мелінда Сіммонс висловила сподівання на скоріше повернення до Києва.
Getting started in Lviv today. And intending to be back in Kyiv as soon as is possible. pic.twitter.com/Ue6RHgk612
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 19, 2022
- Нагадаємо, Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу знадобиться демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути “катастрофічного” вторгнення в Україну.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс переконана, що загроза нового нападу Російської Федерації на Україну є “перевіркою хоробрості” та лакмусовим папірцем для Заходу.
- Велика Британія скасувала програму отримання “золотих віз” для іноземних інвесторів, що дозволяли прискорене отримання посвідки на проживання в Об’єднаному Королівстві. Уряд пов’язує це з корупцією, ЗМІ — з агресією Росії.