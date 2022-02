Про це Борис Джонсон перед Мюнхенською конференцією з безпеки заявив у Twitter.

Під час брифінгу ключовою темою буде загроза ескалації російсько-українського конфлікту та нарощування військ РФ на кордонах з Україною.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що його ключовим меседжем на конференції буде підкреслення високої ціни, яку доведеться заплатити президенту Росії Володимиру Путіну, якщо він наважиться здійснити подальше вторгнення.

Він закликав Захід до солідарності та закликав, що дипломатія може перемогти.

“Моє повідомлення полягає в тому, що союзники повинні говорити в один голос, щоб підкреслити президенту Путіну високу ціну, яку він заплатить за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Нам потрібна солідарність Заходу, щоб уникнути непотрібного кровопролиття. Дипломатія все ще може перемогти”, – заявив Борис Джонсон.

The message I am taking to @MunSecConf today is that allies must speak with one voice to stress to President Putin the high price he will pay for any further Russian invasion of Ukraine.

We need western solidarity to avoid unnecessary bloodshed.

Diplomacy can still prevail. pic.twitter.com/ViLkUxlLsR

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2022