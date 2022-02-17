Про це повідомляє британська щоденна газета The Telegraph.
За словами Трасс, країни Заходу розуміють, що РФ має сили та засоби аби розпочати можливу атаку у будь-який момент.
“Це перевірка нашої хоробрості. Ми сповнені рішучості використовувати нашу розвідку, щоб позбавити Москву елемента стратегічної несподіванки”, – заявила міністерка.
Глава МЗС Великої Британії зауважила, що Кремль поважає лише силу, тому необхідно підтримуватиме рішучу відповідь разом із союзниками з НАТО та США.
“Це лакмусовий папірець для вільних демократій. Ми маємо протистояти та знешкодити російську агресію зараз”, – наголосила Трасс.
Водночас вона зауважила, що широкомасштабний конфлікт у жодному разі не є неминучим. У Кремля ще є час відступити та обрати інший шлях за допомогою дипломатії.
Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії навела як приклад низку можливостей ймовірного початку ескалації, зазначивши, що це може бути напад на Київ, напад зі Сходу або потенційно операція під “фальшивим прапором” – фабрикування українського нападу на Росію, про що раніше попереджали американські чиновники, ніби Росія створить “наочне пропагандистське відео”.
- Нагадаємо, Ліз Трасс висловила побоювання, що атака Російської Федерації “не зупиниться на Україні”.
- Також повідомлялось, що міністерка закордонних справ Великої Британії підпише законопроєкт про жорсткі санкції стосовно Росії вже цього тижня. Їх можуть ввести у разі ймовірного нападу Російської Федерації на Україну, зокрема проти компаній, пов’язаних із РФ.
- 10 лютого у Москві відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У Росії ці перемовини вже назвали “розчаруванням”, порівнявши їх з “розмовою німого з глухим”.
- Раніше заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу.