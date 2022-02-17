Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що загроза нового нападу Російської Федерації на Україну є "перевіркою хоробрості" та лакмусовим папірцем для Заходу.

Про це повідомляє британська щоденна газета The Telegraph.

За словами Трасс, країни Заходу розуміють, що РФ має сили та засоби аби розпочати можливу атаку у будь-який момент.

“Це перевірка нашої хоробрості. Ми сповнені рішучості використовувати нашу розвідку, щоб позбавити Москву елемента стратегічної несподіванки”, – заявила міністерка.

Глава МЗС Великої Британії зауважила, що Кремль поважає лише силу, тому необхідно підтримуватиме рішучу відповідь разом із союзниками з НАТО та США.

“Це лакмусовий папірець для вільних демократій. Ми маємо протистояти та знешкодити російську агресію зараз”, – наголосила Трасс.

Водночас вона зауважила, що широкомасштабний конфлікт у жодному разі не є неминучим. У Кремля ще є час відступити та обрати інший шлях за допомогою дипломатії.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії навела як приклад низку можливостей ймовірного початку ескалації, зазначивши, що це може бути напад на Київ, напад зі Сходу або потенційно операція під “фальшивим прапором” – фабрикування українського нападу на Росію, про що раніше попереджали американські чиновники, ніби Росія створить “наочне пропагандистське відео”.