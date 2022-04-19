Російська пропаганда продовжує заперечувати свої провали та втрати під час війни проти України. Цього разу "потерь нет" серед екіпажу потопленого ЗСУ флагмана російського флоту крейсера "Москва". Втім, у соцмережах батьки екіпажу розпочали пошуки "зниклих безвісти" дітей.

Про це повідомляють #Букви.

17 квітня в етері одного з державних телеканалів РФ “Первый канал” заявили, що серед екіпажу “Москви” внаслідок так званого “вибуху боєзапасу” жертв не було – всіх успішно евакуювали та доставили до окупованого Росією Севастополя.

Та вже згодом у соцмережах та репортажах незалежних ЗМІ почали з’являтися публікації про так званих “зниклих безвісти” – батьки членів екіпажу почали розшукувати своїх синів-строковиків, що проходили службу на крейсері.

Одним з перших “шукачів” став Дмитро Шкребець, якому спершу сповістили, що екіпаж евакуйовують 4 кораблями, а потім додали, що сина немає як у списку загиблих, так й евакуйованих. Та це не єдиний випадок.

Ба більше, як розповіла журналістка Тетяна Рихтун, членів екіпажу, що справді були евакуйовані, утримують на території 810 частини Чорноморського флоту ВМС РФ. За її словами, моряків тримають в інформаційній ізоляції й дозволяють телефонувати родичам лише під суворим наглядом.