Про це повідомляють #Букви.
17 квітня в етері одного з державних телеканалів РФ “Первый канал” заявили, що серед екіпажу “Москви” внаслідок так званого “вибуху боєзапасу” жертв не було – всіх успішно евакуювали та доставили до окупованого Росією Севастополя.
Та вже згодом у соцмережах та репортажах незалежних ЗМІ почали з’являтися публікації про так званих “зниклих безвісти” – батьки членів екіпажу почали розшукувати своїх синів-строковиків, що проходили службу на крейсері.
Одним з перших “шукачів” став Дмитро Шкребець, якому спершу сповістили, що екіпаж евакуйовують 4 кораблями, а потім додали, що сина немає як у списку загиблих, так й евакуйованих. Та це не єдиний випадок.
Ба більше, як розповіла журналістка Тетяна Рихтун, членів екіпажу, що справді були евакуйовані, утримують на території 810 частини Чорноморського флоту ВМС РФ. За її словами, моряків тримають в інформаційній ізоляції й дозволяють телефонувати родичам лише під суворим наглядом.
- Нагадаємо, у мережі з’явилися ймовірно перші фотографії вже затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера “Москва”. Світлини, які зробили після влучання в нього українських ракет “Нептун”, оприлюднив журналіст-дослідник OSINTtechnical.
- Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.