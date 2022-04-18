У мережі з'явилися ймовірно перші фотографії вже затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва". Світлини, які зробили після влучання в нього українських ракет "Нептун", оприлюднив журналіст-дослідник OSINTtechnical.

Про це він повідомив у Twitter.

OSINTtechnical зазначив, що не може перевірити справжність фото, але на ньому зображений крейсер класу “Слава”. На його думку, останнім часом будь-який з них навряд чи був знищений таким чином.

Журналіст додав, що одну світлину зробило з судна, яке ймовірно прибуло на допомогу крейсеру. На ньому видно, як палаюча “Москва” нахилилася на лівий бік. У день затоплення Оперативне командування “Південь” повідомляло, що судно після вибуху нахилилося і почало тонути. Проте інформацію спростували, зазначивши, що нібито крейсер буксують до Севастополя, але ввечері того ж дня Міноборони РФ зізналося, що судно ліквідоване.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Зокрема над палубою видні два перехресні струмені води. Вони можуть свідчити про те, що екіпаж намагався загасити пожежу. Ймовірно з трюмів відкачували воду, використовуючи для цього пожежні гідранти як помпи.

Журналіст-дослідник висловив думку, що крейсер спершу горів всередині, а вже після цього затонув. Це підтверджує сильне задимлення з більшості видимих ілюмінаторів. Власне пожежа свідчить про те, що корабель був пошкоджений ракетами, а не затонув через шторм, як стверджувала російська сторона.