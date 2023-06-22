Росія може перекрити одну з останніх магістралей, якою транспортують російський газ до Європи, до кінця 2024 року.

Джерело: Reuters

Саме тоді закінчується термін дії контракту на постачання з російським монополістом “Газпромом”. Шанси на те, що Україна і Росія домовляться про продовження п’ятирічного транзитного контракту невеликі, хоча на маршрут через Україну припадає майже 5% загального імпорту газу в Європу.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна переглянути угоду з Москвою, міністр енергетики України Герман Галущенко сказав в інтерв’ю Financial Times: “Я справді не можу уявити, як це може бути двостороннім”, додавши, що Україна готується до скорочення постачання.

Ціни на європейський газ минулого року зросли через погрози “Газпрому” скоротити постачання до Молдови, оскільки маршрут постачання через Україну є останнім діючим російським газовим коридором до Європи.