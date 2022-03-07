Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти країни-окупанта. Також очільник держави заявив і про відтермінування сплати деяких податків для українців.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки європейських країн: Польщі, Великобританії, Італії, Франції. Також Президент говорив з прем’єр-міністром Індії. Очільник держави наголошує, що вторгнення Росії продовжується, а тому потрібен новий пакет санкцій проти країни-окупанта. Зокрема, йдеться про бойкот російських товарів та нафтопродуктів. Також до нового санкційного пакету увійде заборона імпорту до Росії.

Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не мають отримувати товарів і послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує.

Володимир Зеленський закликав країни Заходу до більш рішучих дій.

Коли хтось втратив розум, то потрібно втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатися. Потрібно бути моральними і державам, і компаніям.

Шляхом до миру Президент вважає успіх української армії, волю українського народу, принциповість міжнародних санкцій. Також Зеленський зауважив, що сьогодні вночі ворог наніс удари по житлових районах Миколаєва та Харкова, де немає жодних військових об’єктів і назвав ці атаки терором.

Президент вкотре закликав європейські країни закрити небо над Україною.

Скільки ще потрібно смертей, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від жителів Гамбургу чи Відня? Ми чекаємо рішення, очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки та засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, але й собі.

Зеленський заявив, що урядом було створено пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи 1 та 2 групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи 3 групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших захисних формувань. Також оголошено звільнення від податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Такі нововведення функціонуватимуть протягом воєнного стану та щонайменше протягом року після його завершення. Також відтерміновано сплату податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити. Це тільки перша частина допомоги— наголошує Президент.

Очільник держави зауважив, що всі керівники центральної влади отримали завдання з розробки системи дій, яка дозволить максимально швидко відновити країну після війни. Ця система має бути орієнтована на людей, каже Зеленський.

Також він наголосив, що держава продовжує виплачувати пенсії та зарплати у бюджетній сфері.