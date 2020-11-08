Мер Києва Віталій Кличко привітав обраного президента Сполучених штатів Джо Байдена з перемогою та висловив сподівання на подальшу співпрацю США з Україною.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Кличко також згадав про особисту зустріч з Байденом

“Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком”, – написав мер Києва.

Він висловив сподівання на прогрес партнерських стосунків між нашими державами, а також на ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень.

Варто зазначити, що вілтку 2019 року Віталій Кличко в Нью-Йорку зустрівся з колишнім мером та особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

“На запрошення мого старого друга і одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним в Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США і України”, – написав тоді Кличко.

У листопаді 2019 року адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що в нього є компромат на сім’ю колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп заперечив, що не відправляв Джуліані в Україну з метою організувати розслідування щодо Байдена і його сина Хантера.