Про це пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Психологи пояснюють таку рішучість закоханих бажанням справитись зі стресом, що принесла повномасштабна війна.
“Адже всі ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра — невідомо, а безтурботного вчора вже немає”, – йдеться у повідомленні.
Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення.
Також спрощення офіційної процедури реєстрації шлюбів під час війни додатково спонукає закоханих одружуватись частіше.
У Мінюсті нагадали, що зареєструвати шлюб можна у будь-якому ДРАЦСі країни без місячного очікування.
Водночас військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.
Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.
- Нагадаємо, хронічні стресові чинники призводять до процесів старіння. У цьому є молекулярний механізм, заснований на дії кортизолу, який робить так, що наші налаштування починають працювати в режимі “тільки виживи”.
- Українці героїчно протистоять російській агресії на всіх фронтах: військовому, інформаційному, гуманітарному та психологічному. У таких умовах природно відчувати страх, тривогу, переживання і стрес. Усе це негативно впливає на наш загальний стан та продуктивність. Утім, необхідно продовжувати робити свої щоденні справи, підтримуючи державу і захисників.
- Також через війну, розв’язану РФ в Україні та постійні обстріли населених пунктів багато українців змушені переселятися. Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, зокрема й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.