Повномасштабна війна РФ проти України спричинила весільний бум серед українських молодят у Києва. За 5 місяців війни (у період з 24.02 по 23.07) відділи ДРАЦС столиці зареєстрували 9120 шлюбів. Для порівняння, торік за цей же період у Києві одружилося всього 1110 пар.

Про це пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Психологи пояснюють таку рішучість закоханих бажанням справитись зі стресом, що принесла повномасштабна війна.

“Адже всі ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра — невідомо, а безтурботного вчора вже немає”, – йдеться у повідомленні.

Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення.

Також спрощення офіційної процедури реєстрації шлюбів під час війни додатково спонукає закоханих одружуватись частіше.

У Мінюсті нагадали, що зареєструвати шлюб можна у будь-якому ДРАЦСі країни без місячного очікування.

Водночас військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.

Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.