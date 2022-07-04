Хронічні стресові чинники призводять до процесів старіння. У цьому є молекулярний механізм, заснований на дії кортизолу, який робить так, що наші налаштування починають працювати в режимі "тільки виживи".

Про це розповіла біологиня, популяризаторка науки, авторка серії книг “Оптимістично про здоров’я” Дарія Озерна “Громадському радіо”.

Під час стресу справді перестає утворюватися у шкірі колаген, починають вкорочуватися кінчики на хвостах хромосом, які називаються теломери. Скільки в нас є теломерів, стільки віку теоретично нам відміряно.

Водночас Озерна зазначила, що в Україні й до війни фізіологічно старішали набагато швидше, ніж у Європі, наприклад, у скандинавських країнах чи у Великій Британії. У нас стан здоров’я людини у 60 років приблизно відповідає стану здоров’я британця у 70 років. І вікові хронічні хвороби у нас можуть розпочинатися вже до 50 років, тоді як в інших країнах ця цифра значно більша, тобто хворіти починають пізніше.

В Україні є такий показник, як “роки життя, зіпсовані хворобами”, тож “здоровий” показник життя значно менший, ніж міг би бути.

Тепер же у нас є ризик, що це все “посунеться” ще на скількись років, і хронічні хвороби почнуться раніше. Це зумовлено, як кортизолом, так і змінами в способі життя, доступом до системи охорони здоров’я.

Проте, експертка також зауважила, що хто зараз виїхав з України, також у дуже вразливій ситуації, життя в еміграції складне, і доступ до медичних послуг сильно варіює.

У нас є два гормони, які беруть участь у реакціях на небезпеку: це кортизол й адреналін. На адреналіні ми постійно жити не можемо — він виділяється організмом та швидко руйнується. А ось кортизол у стресовій ситуації може виділятися постійно. І саме він запускає численні молекулярні механізми старіння, такі, наприклад, як нейродегенерація.

Кортизол змушує клітини шкіри припиняти утворювати колаген та еластин. Тому від постійних переживань ми помітно старішаємо: марніє обличчя, з’являються зморшки, може випадати або сивіти волосся. Під дією кортизолу у нас змінюється, наприклад, рівень чутливості до інсуліну.

За словами Озерної, зараз спати — це єдиний дієвий і спільний знаменник, до якого ми можемо наші зусилля підвести. Для нормального сну потрібно менше часу проводити за екраном, відповідно, менше читати новин, особливо ввечері.

“Для людей, які не є журналістами, медиками, священниками, службою психологічної підтримки, новини не є травмою, яка викликає ПТСР. Вони викликають стресовий розлад, так, але потім це не буде нам робити флешбеки теоретично. Люди, які справді є свідками травматичних подій, і є їхніми первинними свідками, справді травматизуються, їхній ПТСР буде призводити до зростання у 10-20 разів ризику різних хронічних захворювань”, – пояснила біологиня.

В цей час вона радить поспати, поспостерігати за пташками, посапати грядки, долучитися до плетення сіток, якоїсь конструктивної справи, але не читати новини.

Будь-яка робота, відзначає Озерна, яка є механічною і повторюваною (як в’язання, вишивання, лущення квасолі, нарізання городини на сушіння) — приводитиме в менш тривожний стан.

Також, за запевненням фахівчині, тваринки — джерело гормону окситоцину, у котрого є чарівний ефект — він відновлює чутливість нейронів. Люди в ПТСРі нечутливі до хороших чинників, вони не сприймають радісних позитивних сигналів, в них багато дофаміну, але задоволення мало, бо вони нечутливі до цього. А окситоцин від тваринок, масажів, обіймів, від того, що ми разом, спокійні — він буде цю чутливість відновлювати, пояснила Озерна.

Експертка нагадала про військових із тваринками, та пояснила, що окрім людського чинника, хлопці ще й додали собі життя, рятуючи пухнастих.

Для того, аби зрозуміти чи є проблеми зі здоров’ям, Озерна порадила виміряти рівень глюкози натщесерце, рівень гемоглобіну. З глюкозою, за її словами, зараз може бути сильно не в порядку через дію кортизолу і нездорові способи поведінки, які в нас існують.

“Воювати і ще й почуватися погано — це дуже незручно. Нам треба бути здоровими і зібраними. Максимально піклуватися про себе”, – зазначила вона.

Озерна пояснила, що здорова людина може робити щось корисне для країни, тож здоров’я – це інструмент, це “також зброя”.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив занепокоєння, що війна та спричинена нею психоемоційна напруга можуть прискорити старіння українців.