У Міністерстві соціальної політики запевнили, що проіндексовані пенсії до кінця року отримають 11 млн українців. Зростання пенсії складе 11%.

Про це повідомила в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” нова міністерка соцполітики Марина Лазебна.

“Шановні наші пенсіонери! Близько 11 мільйонів пенсіонерів цього року обов’язково отримають індексовані пенсії. Обов’язково. Це підвищення буде протягом року здійснено. Ми починаємо цю роботу вже з 1 квітня”, — запевнила вона.

Розмір пенсій, за словами міністерки, збільшиться на 11%.

“У цьому році це 11% — це 50% від інфляції та 50% від середньої заробітної плани попереднього року. Тобто на 11% повинні бути підвищені пенсії”, — додала Лазебна.

Про те, коли пенсіонерам очікувати підвищення виплат, міністерка промовчала, але запевнила, що норму, при якій індексація пенсій за законом повинна відбуватися щорічно в березні, буде повернуто.

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