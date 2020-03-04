Уряд Олексія Гончарука, який сьогодні було відправлено у відставку, не надав реального плану з підвищення пенсій українцям.

Про це заявив сьогодні, виступаючи в Парламенті, президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент #Букв.

“Більше 11 млн пенсіонерів. Реальний план із підвищення їхніх пенсій, на жаль, може, і є десь, але він комунікаційно відсутній. Ми нічого не чули, суспільство нічого не чуло про це. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тис. гривень. Індексація пенсій зараз не проведена, програма підвищення пенсій для людей 80 років поки не реалізована. А ми стільки б’ємося над цим і стільки про це говоримо”, – наголосив Зеленський.

Глава держави також назвав Пенсійний фонд “величезною неефективною машиною”.

“Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 млрд грн. На тлі цього пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають тільки одне питання: а за що так з нами? І що з нами буде далі?” – зазначив він.