Про це заявив сьогодні, виступаючи в Парламенті, президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент #Букв.
“Більше 11 млн пенсіонерів. Реальний план із підвищення їхніх пенсій, на жаль, може, і є десь, але він комунікаційно відсутній. Ми нічого не чули, суспільство нічого не чуло про це. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тис. гривень. Індексація пенсій зараз не проведена, програма підвищення пенсій для людей 80 років поки не реалізована. А ми стільки б’ємося над цим і стільки про це говоримо”, – наголосив Зеленський.
Глава держави також назвав Пенсійний фонд “величезною неефективною машиною”.
“Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 млрд грн. На тлі цього пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають тільки одне питання: а за що так з нами? І що з нами буде далі?” – зазначив він.
- Кабінет Міністрів Олексія Гончарука мав намір провести індексацію пенсій у вересні 2020 року. Попередньо індексація була запланована на початок березня, однак Уряд її не погодив. Це викликало обурення у людей.
- У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні зараз не час підвищувати пенсії.