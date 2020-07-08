Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.

“Протягом вчорашнього дня, оперативно протягом трьох годин з сусідніх областей були перекинуті великі сили і повітряної, і наземної техніки, більше 1000 працівників ДСНС, залучені збройні сили, Національна гвардія. Всі включилися. Фактично за ніч, на ранок пожежу було локалізовано” , – заявив він.

При цьому, за словами прем’єра, на даний момент в Луганській області залишається три порівняно невеликих вогнища пожеж.

“За попередніми оцінками більше 30 будинків згоріло повністю і я сьогодні дав доручення представникам місцевої влади підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалих сім’ям. Кошти в резервному фонді є”, – додав Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.