Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.
“Протягом вчорашнього дня, оперативно протягом трьох годин з сусідніх областей були перекинуті великі сили і повітряної, і наземної техніки, більше 1000 працівників ДСНС, залучені збройні сили, Національна гвардія. Всі включилися. Фактично за ніч, на ранок пожежу було локалізовано” , – заявив він.
При цьому, за словами прем’єра, на даний момент в Луганській області залишається три порівняно невеликих вогнища пожеж.
“За попередніми оцінками більше 30 будинків згоріло повністю і я сьогодні дав доручення представникам місцевої влади підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалих сім’ям. Кошти в резервному фонді є”, – додав Шмигаль.
Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.