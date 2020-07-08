Правоохоронці розглядають ймовірність початку пожеж в Луганській області через обстріли бойовиків.

Про це розповів на засіданні уряду голова Національної поліції Ігор Клименко.

“У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами“, – пояснив він.

Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.