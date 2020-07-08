Про це розповів на засіданні уряду голова Національної поліції Ігор Клименко.
“У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами“, – пояснив він.
Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.