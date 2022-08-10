На острові Куба ліквідували масштабну пожежу на нафтобазі у в порту для супертанкерів в Матансасі, яка протягом п'яти днів знищила 40% основного запасу палива на острові.

Про це повідомляє Reuters.

Варто зауважити, що порт в Матансасі — найбільший на Кубі для імпорту сирої нафти та палива. Кубинська нафта, мазут та дизельне паливо, що зберігаються в Матансасі в 10 резервуарах використовуються для вироблення електроенергії на острові. На тлі цього пожежа спричинила її масове відключення.

Зазначається, що у п’ятницю, ввечері 5 серпня в один із резервуарів влучила блискавка. До неділі вогонь охопив район із чотирма резервуарами, які супроводжувалися вибухами.

Водночас пожежа знищила чотири резервуари, втім чиновники не повідомляють, скільки саме палива було втрачено внаслідок пожежі.

Також місцева влада заявила, що нафта не забруднила найближчу затоку Матансас. Проте закликала мешканців навіть у Гавані, яка розташована за 13 км від місця події, носити маски та уникати кислотних дощів.

Внаслідок займання загинула одна людина, 121 людина постраждала, з них п’ятеро у критичному стані. 17 пожежників зникли безвісти.