Країни G7 вивчають можливість обмеження нафтових доходів РФ

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7.
Міністри засудили спроби РФ використовувати свій експорт енергії як зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. І наголосили, що РФ не є надійним постачальником енергії.
У документі зазначили, що у G7 продовжують розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або — за ще нижчою ціною.
Глави МЗС країн “Групи семи” зауважили, що водночас розглядаються механізми, які дозволять зберегти доступ “найуразливіших країн” до енергетичного ринку РФ.
Ідею запровадження граничних цін на російську нафту було висунуто на саміті лідерів G7 наприкінці червня.
- Нагадаємо, 20 липня Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ. Під заборону потрапив імпорт російського золота.
- Європейська комісія підписала меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном. Згідно з ним, до європейських країн постачатимуть щонайменше 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.