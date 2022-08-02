Країни G7 вивчають можливість обмеження нафтових доходів РФ

Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься вище за погоджену ціну, аби завадити країні отримувати вигоду з високих цін на енергоносії через повномасштабну війну, котру вона розв'язала проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7.

Міністри засудили спроби РФ використовувати свій експорт енергії як зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. І наголосили, що РФ не є надійним постачальником енергії.

У документі зазначили, що у G7 продовжують розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або — за ще нижчою ціною.

Глави МЗС країн “Групи семи” зауважили, що водночас розглядаються механізми, які дозволять зберегти доступ “найуразливіших країн” до енергетичного ринку РФ.

Ідею запровадження граничних цін на російську нафту було висунуто на саміті лідерів G7 наприкінці червня.