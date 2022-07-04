Про це пише ділове видання Bloomberg.
Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її повномасштабного нападу на Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном на одному з небагатьох ринків, що залишилися для постачання його сирої нафти, які були значно обмежені санкціями США.
Своєю чергою, Китай залишається у виграші від цього нафтового протистояння, оскільки скуповує рекордні обсяги нафти за цінами, значно нижчими за ринкові.
Попри те, що китайська влада майже не показує постачання іранської нафти у митній статистиці, галузеве консалтингове агентство Kpler оцінює обсяг нафти, імпортованої з Ірану в травні та червні, у 700 000 барелів на добу, частина цих обсягів уже почала заміщатися постачанням з РФ.
Так, російська нафта марки Urals торгується зі знижкою $25, іранські сорти – близько $10 за барель.
Читайте також:
Читайте також:
Сінгапурське аналітичне агентство Vanda Insights наголосило, що зростання частки російської нафти на китайському ринку викликає побоювання у постачальників із Перської затоки та Африки, оскільки країни звикли до стабільного попиту з боку Китаю.
Конкуренція між двома “санкційними” постачальниками змушує скорочувати свої частки на китайському ринку африканських постачальників. Найсильніше постраждали країни Західної Африки – Ангола, Габон та ДР Конго: сукупні постачання з регіону впали до мінімального рівня 2013 року — до 642 тисяч барелів на добу.
Водночас оголошене нафтове ембарго з боку країн ЄС, Великої Британії, США та Канади змушує РФ шукати альтернативні ринки збуту та продавати свою нафту з великим дисконтом.
- Нагадаємо, експерти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому відбулося падіння експорту іранської нафти до Китаю, а також зростання російського експорту до Китаю.
- Водночас апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.
- Раніше повідомлялося, що ОАЕ відновили постачання нафти в Європу вперше за два роки.
- Російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали.