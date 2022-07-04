Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її повномасштабного нападу на Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном на одному з небагатьох ринків, що залишилися для постачання його сирої нафти, які були значно обмежені санкціями США.

Своєю чергою, Китай залишається у виграші від цього нафтового протистояння, оскільки скуповує рекордні обсяги нафти за цінами, значно нижчими за ринкові.

Попри те, що китайська влада майже не показує постачання іранської нафти у митній статистиці, галузеве консалтингове агентство Kpler оцінює обсяг нафти, імпортованої з Ірану в травні та червні, у 700 000 барелів на добу, частина цих обсягів уже почала заміщатися постачанням з РФ.

Так, російська нафта марки Urals торгується зі знижкою $25, іранські сорти – близько $10 за барель.

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Сінгапурське аналітичне агентство Vanda Insights наголосило, що зростання частки російської нафти на китайському ринку викликає побоювання у постачальників із Перської затоки та Африки, оскільки країни звикли до стабільного попиту з боку Китаю.

Конкуренція між двома “санкційними” постачальниками змушує скорочувати свої частки на китайському ринку африканських постачальників. Найсильніше постраждали країни Західної Африки – Ангола, Габон та ДР Конго: сукупні постачання з регіону впали до мінімального рівня 2013 року — до 642 тисяч барелів на добу.

Водночас оголошене нафтове ембарго з боку країн ЄС, Великої Британії, США та Канади змушує РФ шукати альтернативні ринки збуту та продавати свою нафту з великим дисконтом.