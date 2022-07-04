Про це пише ділове видання Bloomberg.

Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її повномасштабного нападу на Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном на одному з небагатьох ринків, що залишилися для постачання його сирої нафти, які були значно обмежені санкціями США.

Своєю чергою, Китай залишається у виграші від цього нафтового протистояння, оскільки скуповує рекордні обсяги нафти за цінами, значно нижчими за ринкові.

Попри те, що китайська влада майже не показує постачання іранської нафти у митній статистиці, галузеве консалтингове агентство Kpler оцінює обсяг нафти, імпортованої з Ірану в травні та червні, у 700 000 барелів на добу, частина цих обсягів уже почала заміщатися постачанням з РФ.

Так, російська нафта марки Urals торгується зі знижкою $25, іранські сорти – близько $10 за барель.

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Сінгапурське аналітичне агентство Vanda Insights наголосило, що зростання частки російської нафти на китайському ринку викликає побоювання у постачальників із Перської затоки та Африки, оскільки країни звикли до стабільного попиту з боку Китаю.

Конкуренція між двома “санкційними” постачальниками змушує скорочувати свої частки на китайському ринку африканських постачальників. Найсильніше постраждали країни Західної Африки – Ангола, Габон та ДР Конго: сукупні постачання з регіону впали до мінімального рівня 2013 року — до 642 тисяч барелів на добу.

Водночас оголошене нафтове ембарго з боку країн ЄС, Великої Британії, США та Канади змушує РФ шукати альтернативні ринки збуту та продавати свою нафту з великим дисконтом.