Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

“Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу – “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”. Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують”, – заявив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

“Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. На виконання доручення Президента України створена урядова комісія для з’ясування причин трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством”, – додав Арсен Аваков.

Як відомо, в Харкові сьогодні виникла пожежа в двоповерховому будинку для літніх людей (на другому поверсі) на площі 100 м. кв. Рятувальники виявили тіла 15 загиблих.

Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”, терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова “для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому”.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд збереться на позачергове засідання через пожежу для створення такої комісії.