Пожежі у Чорнобильській зоні та в Житомирській області, пилову бурю і смог у Києві екологи пояснюють зміною клімату.

Про це пише ВВС.

Україна у вогні

За словами експертки з кліматичної політики ГО Екодія Євгенії Засядько, цьогоріч не було снігів та дощів, і коли у такій пересушеній траві роблять підпал, вогонь поширюється дуже швидко, перекидаючись на дедалі більші території.

“Змінюється режим дощів, змінюються погодні умови. Наприклад, цього року у нас була аномально тепла і безсніжна зима, а минулий 2019 рік був для України найбільш спекотним за весь час метеоспостережень”, – розповіла вона.

У ДСНС також вказують на те, що основною причиною масштабних пожеж є суха весна, недостатня кількість вологи і підпали.

“Погодні умови не дозволяють нам швидко боротися з пожежами. Ми маємо посуху в пущі, посуху в лісах, тому пожежі розвиваються швидко”, – розповів заступник начальника Головного управління ДСНС у Києві Ігор Шарий.

Лісові пожежі відбуваються в Україні щороку. Проте цьогоріч кількість лісових пожеж, у порівнянні з попередніми роками, зросла на 30%, площа сягнула десятків тисяч гектар.

У ДСНС застерігають, що якщо так і далі триватиме – до зими вигорить вся країна.

Спочатку пожежі розпочалися у Чорнобильській зоні, тільки вдалося локалізувати вогонь, як почалися масштабні пожежі у лісах Житомирської області, а також горять трава, торф’яники і ліси у Київській області. Рятувальники кажуть про підпали і нарікають на суху погоду.

Тони пилу

Дим від пожеж сягнув Києва. Столицю накрив смог та пилова буря – явище, якого у цих широтах не було кілька десятків років. Сильний штормовий вітер, пориви якого сягали до 22 м/с, викорчовував дерева і приніс у столицю пісок з навколишніх полів.

Екологи знову вбачають причину у зміні клімату.

“Це явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер”, – говорить начальник Державної екологічної інспекції Столичного округу Сергій Волков.

У свою чергу еколог Євгенія Засядько вважає причиною також і людський фактор – почався новий сільськогосподарський сезон, розорювання полів, а навколо Києва знищуються лісові смуги, які мали б захищати від пилу.

Пилові бурі траплялися в Україні і раніше. Проте найчастіше вони бувають на півдні, у Миколаївській і Херсонських областях.

Варто зазначити, що потужні пилові бурі в Україні фіксували у 1920-1960 роках.

У 50-60 роках з ними боролися, висаджуючи полезахисні лісосмуги, таким чином зменшували силу вітрової ерозії.

Євгенія Засядько також уточнила, що така буря виникла у столиці саме зараз через нищення лісу навколо Києва.

“Якщо наступного року буде така ж безсніжна зима, то при сильному вітрі знову будуть виникати такі пилові бурі”, – прогнозує експертка.

За даними синоптиків, забруднене повітря з Києва потоками переноситься далі і вже скоро небо проясниться.

Водночас керівник Гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що дощів в Україні не буде ще 10-15 днів.

Екологи б’ють на сполох

Екологи наголошують, що фактор зміни клімату погіршується, температура на планеті продовжує зростати.

За даними науковців, зростання глобальної температури планети всього на 1,5 градуси за Цельсієм – це межа, яку Земля ще може пережити без катастрофічних змін рівня світового океану, ситуації із питною водою, продуктами харчування, флорою і фауною.

Експерти зазначають, що якщо в Україні і надалі буде безсніжна зима, буде мало опадів, то і масштабні лісові пожежі, і пилові бурі можуть траплятися знову і знову.

Також екологи попереджають про ще один небезпечний сценарій змін клімату для України – це сильні, аномальні дощі, коли за один день випадає місячна норма опадів, а ще може бути нестача питної води.

Засядько каже, що для того, аби ситуація покращилася, всі країни, зокрема й Україна мають зменшувати викиди парникових газів у атмосферу та втримувати рівень глобального потепління.