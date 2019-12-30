У політичній партії "Європейська солідарність" вважають, що політика чинної влади по відношенню до Володимира Путіна заохочує агресора.

Про це повідомляє прес-служба партії.

“Домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін “всіх на всіх” , або хоча б “всіх встановлених на всіх встановлених”, були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в партії привітали всіх звільнених українців, які боролися в тилу ворога з окупаційним режимом.

“При цьому зазначаємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його примхи”, – сказано в заяві.

Крім того, в “Євросолідарності” нагадали, що Росією не був звільнений жоден політв’язень з російських в’язниць і жоден представник кримських татар.

“В обміні повинні бути задіяні тільки громадяни, які мають безпосереднє відношення до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-вбивці, які підірвали мирну ходу громадян в Харкові, і бійці Беркута, обвинувачені в розстрілах під час Революції гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані в 2014 році. Всі ці злочини сталися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії Мінських угод або амністії”, – вважають в партії.

Також в політичній силі заявили, що під час правління попередньої української влади було звільнено більше 3000 громадян України, але при цьому примхи Кремля не допускалися.

“Здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики по замиренню агресора. Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах. Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора“, – резюмують в заяві.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.