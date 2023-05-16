У міноборони Сполучених Штатів заявили, що надання Україні британських Storm Shadow ее вплинули на рішення США щодо постачання Києву далекобійних ракет.

Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, рішення Великої Британії передати Україні свої далекобійні ракети не вплинуло на позицію Пентагону.

“Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі”, – сказав він.

Райдер додав, що США забезпечили Україну “широким спектром можливостей”, надавши засоби ППО, бронетехніку, боєзапаси тощо.

Він також наголосив, що така допомога продовжуватиметься й надалі.

Як відомо, Україна вже давно просить США надати далекобійні ракети ATACMS. Водночас Білий дім відмовляє Україні. Зокрема на початку квітня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні ракети великої дальності ATACMS.

Також за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена “зітхнула з полегшенням”, коли стало відомо, що Велика Британія має намір надати Україні далекобійні ракети, оскільки тепер Сполученим Штатам не доведеться передавати ATACMS.