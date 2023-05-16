Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, рішення Великої Британії передати Україні свої далекобійні ракети не вплинуло на позицію Пентагону.
“Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі”, – сказав він.
Райдер додав, що США забезпечили Україну “широким спектром можливостей”, надавши засоби ППО, бронетехніку, боєзапаси тощо.
Він також наголосив, що така допомога продовжуватиметься й надалі.
Як відомо, Україна вже давно просить США надати далекобійні ракети ATACMS. Водночас Білий дім відмовляє Україні. Зокрема на початку квітня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні ракети великої дальності ATACMS.
Також за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена “зітхнула з полегшенням”, коли стало відомо, що Велика Британія має намір надати Україні далекобійні ракети, оскільки тепер Сполученим Штатам не доведеться передавати ATACMS.
- Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, підтвердило 11 травня британське міністерство оборони.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.