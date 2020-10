Про це повідомляє агентство ВВС.

Акції пройшли перед будівлею парламенту в центрі Единбурга, а також у Глазго (біля Міських палат). Вони пов’язані з тим, що пабам у центральній частині Шотландії було наказано закритися на 16 днів.

В акціях взяли участь десятки людей. Лід доставляли, в тому числі, за допомогою вантажівки.

Закриття барів є частиною нових правил шотландського уряду, спрямованих на стримування поширення коронавірусу.

Близько 3,4 млн осіб потрапили під найсуворіші обмеження.

Ліцензовані заклади у великому Глазго і Клайді, Лотіане, Ланкаширі, Форт-Веллі та інших регіонах будуть закриті до 25 жовтня, хоча вони все ще можуть працювати на винос.

Учасники акції наголошували, що вже пройшли першу хвилю коронавірусу без можливості працювати, а тепер йде друга. У зв’язку з цим їх цікавить, чи зможуть вони працювати на Новий рік і Різдво.

Працівники індустрії переконані, що коронавірус більше поширюється під час домашніх вечірок, ніж у пабах.

Тим часом уряд Шотландії опублікував докладну інформацію про пакет підтримки в розмірі 40 млн фунтів стерлінгів для підприємств, змушених закритися через карантинні обмеження.

🎥Hospitality owners and employees are dumping ice at Glasgow City Chambers in protest of the new coronavirus rules 👇

